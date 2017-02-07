Сын легендарного футболиста Ривалдо подписал контракт с румынским "Динамо"

Сын экс-футболиста сборной Бразилии Ривалдо подписал контракт с бухарестским "Динамо" до 2020 года

Нападающий Ривалдиньо, являющийся сыном чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Ривалдо, подписал контракт с бухарестским "Динамо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Летом 2015 года 21-летний форвард стал игроком португальской "Боавишты", но, не сумев закрепиться в основном составе, перешел в бразильский клуб "Пирасикаба". Контракт Ривалдиньо с "Динамо" рассчитан до 1 июня 2020 года. В бухарестской команде нападающий будет выступать под девятым номером.

В июле 2015 года Ривалдо и его сын отличились в одном матче, выступая за бразильский "Можи-Мирин".