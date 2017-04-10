Суркис: "Ребров хотел уйти после поражения "Звезде"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после победы команды над донецким "Олимпиком" раскрыл секрет отставки Сергея Реброва.

- "Шахтер" ведь еще чемпионом не стал, правильно? А мы вроде бы потеряли все шансы. Так чего нам волноваться? Пускай они теперь волнуются. А нам что 14, что 11 очков отрыва – значения особо не имеет. Мы просто должны выходить и выигрывать в каждом матче.

Главное – чтобы был прогресс. Если мы будем видеть, что команда прогрессирует в той ситуации, в которой сегодня оказалось "Динамо", да и весь наш футбол, Ребров, естественно, останется и будет работать. Если у него будет такое желание, еще надо спросить у него. Я пока не спрашивал. Но я ему предложил летом продлить контракт еще на 2-3 года. Он сказал: "Давайте, я доработаю сезон, и после этого мы с вами сядем и решим". У меня нет проблем с Ребровым. Он захочет – мы подпишем с ним новый контракт. Если вы спросите меня сегодня, я за то, чтобы он оставался и работал.

Я вам приоткрою тайну. Ребров после поражения в Кропивницком изъявил желание уйти. Он позвонил и сказал: "Мне стыдно, что сегодня отрыв от "Шахтера" такой. Если вы меня отпустите, я готов уходить". Я ему на это сказал: ты продолжай работать, выполняй контракт, я в тебя верю. И мне стоило немалых трудов и нервов его уговорить остаться и продолжать работать. Скажу вам откровенно: я в Реброва всегда верил, – сказал Игорь Михайлович в эфире программы "Профутбол" на телеканале "2+2".