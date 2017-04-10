Суркис: "Ребров хотел уйти после поражения "Звезде"
Наставнику "Динамо" было стыдно за столь крупное отставание от "Шахтера"
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после победы команды над донецким "Олимпиком" раскрыл секрет отставки Сергея Реброва.
- "Шахтер" ведь еще чемпионом не стал, правильно? А мы вроде бы потеряли все шансы. Так чего нам волноваться? Пускай они теперь волнуются. А нам что 14, что 11 очков отрыва – значения особо не имеет. Мы просто должны выходить и выигрывать в каждом матче.
Главное – чтобы был прогресс. Если мы будем видеть, что команда прогрессирует в той ситуации, в которой сегодня оказалось "Динамо", да и весь наш футбол, Ребров, естественно, останется и будет работать. Если у него будет такое желание, еще надо спросить у него. Я пока не спрашивал. Но я ему предложил летом продлить контракт еще на 2-3 года. Он сказал: "Давайте, я доработаю сезон, и после этого мы с вами сядем и решим". У меня нет проблем с Ребровым. Он захочет – мы подпишем с ним новый контракт. Если вы спросите меня сегодня, я за то, чтобы он оставался и работал.
Я вам приоткрою тайну. Ребров после поражения в Кропивницком изъявил желание уйти. Он позвонил и сказал: "Мне стыдно, что сегодня отрыв от "Шахтера" такой. Если вы меня отпустите, я готов уходить". Я ему на это сказал: ты продолжай работать, выполняй контракт, я в тебя верю. И мне стоило немалых трудов и нервов его уговорить остаться и продолжать работать. Скажу вам откровенно: я в Реброва всегда верил, – сказал Игорь Михайлович в эфире программы "Профутбол" на телеканале "2+2".
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