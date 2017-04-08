Суперматч в Германии: "Бавария" разгромила "Боруссию"

Мюнхенская "Бавария" на своем поле разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Центральный матч тура в Бундеслиге прошел в субботу в Мюнхене на "Альянц-Арене" и завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Роберт Левандовский (10-я и 68-я минута), забивший второй мяч с пенальти, также отличились Франк Рибери (4) и Арьен Роббен (49). Единственный мяч дортмундцев забил Рафаэл Геррейру (20).

После этой победы "Бавария" набрала 68 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая ближайшего преследователя – "Лейпциг" – на 10 очков. "Боруссия" с 50 очками в активе занимает четвертую строчку.

Чемпионат Германии: расписание и результаты 28 тура, таблица Бундеслиги