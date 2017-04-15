Суперматч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" и другие поединки тура в Англии

В этот уикенд в чемпионате Англии будут сыграны матчи 33-го тура Премьер-лиги.

В центральном поединке в воскресенье "Манчестер Юнайтед" примет лидера чемпионата – лондонский "Челси". Команда Жозе Моуринью идет пятой и отстает от лидера на 18 очков, но имеет игру в запасе и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.

Завершится тур матчем "Мидлсбро" – "Арсенал" в понедельник.

Суббота, 15 апреля:

14:30 "Тоттенхэм" – "Борнмут" – oll.tv

17:00 "Кристал Пэлас" – "Лестер"

17:00 "Сандерленд" – "Вест Хэм"

17:00 "Сток Сити" – "Халл Сити"

17:00 "Уотфорд" – "Суонси"

17:00 "Эвертон" – "Бернли"

19:30 "Саутгемптон" – "Манчестер Сити" – oll.tv

Воскресенье, 16 апреля:

15:30 "Вест Бромвич" – "Ливерпуль" – oll.tv

18:00 "Манчестер Юнайтед" – "Челси" – oll.tv

Понедельник, 17 апреля:

22:00 "Мидлсбро" – "Арсенал" – oll.tv

Таблица чемпионата Англии: