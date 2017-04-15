Суперматч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" и другие поединки тура в Англии

Сегодня, 12:20

Чемпионат Англии: расписание и результаты 33 тура, таблица Премьер-лиги

Матч &quot;Манчестер Юнайтед&quot; - &quot;Челси&quot; пройдет в воскресенье вечером. Фото AFP
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" пройдет в воскресенье вечером. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Англии будут сыграны матчи 33-го тура Премьер-лиги.

В центральном поединке в воскресенье "Манчестер Юнайтед" примет лидера чемпионата – лондонский "Челси". Команда Жозе Моуринью идет пятой и отстает от лидера на 18 очков, но имеет игру в запасе и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.

Завершится тур матчем "Мидлсбро" – "Арсенал" в понедельник.

Суббота, 15 апреля:

14:30 "Тоттенхэм" – "Борнмут" – oll.tv

17:00 "Кристал Пэлас" – "Лестер"

17:00 "Сандерленд" – "Вест Хэм"

17:00 "Сток Сити" – "Халл Сити"

17:00 "Уотфорд" – "Суонси"

17:00 "Эвертон" – "Бернли"

19:30 "Саутгемптон" – "Манчестер Сити" – oll.tv

Воскресенье, 16 апреля:

15:30 "Вест Бромвич" – "Ливерпуль" – oll.tv

18:00 "Манчестер Юнайтед" – "Челси" – oll.tv

Понедельник, 17 апреля:

22:00 "Мидлсбро" – "Арсенал" – oll.tv

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 31 24 3 4 65-25 75
2  ТОТТЕНХЭМ 31 20 8 3 64-22 68
3  ЛИВЕРПУЛЬ 32 18 9 5 68-40 63
4  МАНЧЕСТЕР СИТИ 31 18 7 6 60-35 61
5  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 30 15 12 3 46-24 57
6  АРСЕНАЛ 30 16 6 8 61-39 54
7  ЭВЕРТОН 32 15 9 8 57-36 54
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 32 12 8 12 39-41 44
9  САУТГЕМПТОН 30 11 7 12 37-37 40
10  УОТФОРД 31 10 7 14 36-52 37
11  ЛЕСТЕР 31 10 6 15 39-51 36
12  БЕРНЛИ 32 10 6 16 32-44 36
13  СТОК СИТИ 32 9 9 14 34-47 36
14  ВЕСТ ХЭМ 32 10 6 16 42-57 36
15  БОРНМУТ 32 9 8 15 45-59 35
16  КРИСТАЛ ПЭЛАС 31 10 4 17 42-50 34
17  ХАЛЛ СИТИ 32 8 6 18 33-64 30
18  СУОНСИ 32 8 4 20 37-67 28
19  МИДЛСБРО 31 4 12 15 22-37 24
20  САНДЕРЛЕНД 31 5 5 21 24-56 20
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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