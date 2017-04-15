Суперматч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" и другие поединки тура в Англии
Чемпионат Англии: расписание и результаты 33 тура, таблица Премьер-лиги
В этот уикенд в чемпионате Англии будут сыграны матчи 33-го тура Премьер-лиги.
В центральном поединке в воскресенье "Манчестер Юнайтед" примет лидера чемпионата – лондонский "Челси". Команда Жозе Моуринью идет пятой и отстает от лидера на 18 очков, но имеет игру в запасе и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.
Завершится тур матчем "Мидлсбро" – "Арсенал" в понедельник.
Суббота, 15 апреля:
14:30 "Тоттенхэм" – "Борнмут" – oll.tv
17:00 "Кристал Пэлас" – "Лестер"
17:00 "Сандерленд" – "Вест Хэм"
17:00 "Сток Сити" – "Халл Сити"
17:00 "Уотфорд" – "Суонси"
17:00 "Эвертон" – "Бернли"
19:30 "Саутгемптон" – "Манчестер Сити" – oll.tv
Воскресенье, 16 апреля:
15:30 "Вест Бромвич" – "Ливерпуль" – oll.tv
18:00 "Манчестер Юнайтед" – "Челси" – oll.tv
Понедельник, 17 апреля:
22:00 "Мидлсбро" – "Арсенал" – oll.tv
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|31
|24
|3
|4
|65-25
|75
|2
|ТОТТЕНХЭМ
|31
|20
|8
|3
|64-22
|68
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|32
|18
|9
|5
|68-40
|63
|4
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|31
|18
|7
|6
|60-35
|61
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|30
|15
|12
|3
|46-24
|57
|6
|АРСЕНАЛ
|30
|16
|6
|8
|61-39
|54
|7
|ЭВЕРТОН
|32
|15
|9
|8
|57-36
|54
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|32
|12
|8
|12
|39-41
|44
|9
|САУТГЕМПТОН
|30
|11
|7
|12
|37-37
|40
|10
|УОТФОРД
|31
|10
|7
|14
|36-52
|37
|11
|ЛЕСТЕР
|31
|10
|6
|15
|39-51
|36
|12
|БЕРНЛИ
|32
|10
|6
|16
|32-44
|36
|13
|СТОК СИТИ
|32
|9
|9
|14
|34-47
|36
|14
|ВЕСТ ХЭМ
|32
|10
|6
|16
|42-57
|36
|15
|БОРНМУТ
|32
|9
|8
|15
|45-59
|35
|16
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|31
|10
|4
|17
|42-50
|34
|17
|ХАЛЛ СИТИ
|32
|8
|6
|18
|33-64
|30
|18
|СУОНСИ
|32
|8
|4
|20
|37-67
|28
|19
|МИДЛСБРО
|31
|4
|12
|15
|22-37
|24
|20
|САНДЕРЛЕНД
|31
|5
|5
|21
|24-56
|20
Вы сейчас просматриваете новость "Суперматч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" и другие поединки тура в Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии