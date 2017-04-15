Суперматч "Интер" – "Милан": мнение букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Интер" небольшим фаворитом матча, в котором должно быть забито много голов

В субботу в матче 32-го тура чемпионата Италии состоится миланское дерби "Интер" – "Милан". Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице Серии А команды "соседи". "Милан" занимает шестое место (57 очков), "Интер" – седьмое (55 очков). Италия делегирует в еврокубки пять команд, так что матч будет важен в плане борьбы за место в Лиге Европы.

Аналитики букмекерских контор считают "Интер" небольшим фаворитом матча. Так, коэффициент на хозяев поля 2.20, тогда как на победу "Милана" 3.55, а на ничью – 3.65.

Также букмекеры считают, что в матче будет забито много голов. Так, коэффициент на "больше 2,5" – 1.67, на "меньше" – 3.27.

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