Суперкубок Украины по футболу может пройти в Одессе

Сегодня, 13:42

В УПЛ хотят провести суперматч с супергероями

Стадион в Одессе. Фото stadium.odessa.ua
Стадион в Одессе. Фото stadium.odessa.ua

Одесса в восьмой раз в истории может принять Суперкубок Украины – если поле стадиона "Черноморец" приведут в надлежащее состояние.

- Как и в прошлом году, мы планируем неделю футбола в Одессе, – говорит президент УПЛ Владимир Генинсон. – В этом году у нас будет очень много новшеств, будет новый подход. Я все время говорю, что Суперкубок Украины должен превратиться в нечто уникальное: мы будем плавно подводить болельщиков к матчу. Тот же поединок, который проходит в Америке – Супербоул – очень распиаренный, но он не за один день строился.

Раз это Суперкубок, значит, в этом матче будут играть супергерои. Неделя будет очень интенсивная, с проведением многих мероприятий. Не буду открывать все секреты, но, скорее всего, это будет суперматч с супергероями.
футбол, Суперкубок Украины

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Источник:

Канал Футбол

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