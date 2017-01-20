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"Стройняжка": жена Артема Кравца "наконец" добралась до спортзала (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/80_main.1484927858.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/80_tn.1484927858.jpg Футбол Анна Кравец сделала селфи в спортзале, "ну, ну" – прокомментировал ее муж футболист Артем Кравец

"Стройняжка": жена Артема Кравца "наконец" добралась до спортзала (фото)

Сегодня, 17:57

Анна Кравец сделала селфи в спортзале, "ну, ну" – прокомментировал ее муж футболист Артем Кравец

Анна Кравец. Фото Instagram
Анна Кравец. Фото Instagram

Жена нападающего сборной Украины Артема Кравца в одной из социальных сетей разместила селфи, сделанное в спортзале, и подписала его "Finally" (наконец-то – пер.). Фотография Анны, которая одета в спортивную одежду и держит в руке бутылку воды, собрала больше тысячи "лайков" за три часа.

"Ну, ну...", – прокомментировал муж Анны Артем Кравец. "Зал кипит от меня", – ответила Анна.

"Какая хрупкая", "Стройняжка", – комментируют читатели.

Напомним, что Артем Кравец, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", на правах аренды выступает за испанскую "Гранаду". Он – лучший бомбардир команды с пятью мячами в Примере.

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Артем Кравец, Анна Кравец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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