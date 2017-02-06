Стали известны все участники Кубка Конфедераций-2017

Сегодня, 12:10

Восемь лучших команд континентов разыграют трофей летом

Камерун получил путевку на КК от Африки. Фото AFP
Камерун получил путевку на КК от Африки. Фото AFP

После победы Камеруна в Кубке афрриканских наций определились все участники Кубка Конфедераций.

Образовались следующие группы:

Группа 1: Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа 2: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

Напомним, Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
футбол, Кубок Конфедераций

Вы сейчас просматриваете новость "Стали известны все участники Кубка Конфедераций-2017". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

MatchDay

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования