Стали известны все участники Кубка Конфедераций-2017
Восемь лучших команд континентов разыграют трофей летом
После победы Камеруна в Кубке афрриканских наций определились все участники Кубка Конфедераций.
Образовались следующие группы:
Группа 1: Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.
Группа 2: Камерун, Чили, Австралия, Германия.
Напомним, Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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