Стали известны все участники Кубка Конфедераций-2017

После победы Камеруна в Кубке афрриканских наций определились все участники Кубка Конфедераций.

Образовались следующие группы:

Группа 1: Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа 2: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

Напомним, Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.