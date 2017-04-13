Стали известны претенденты на лучшего футболиста года в Англии
В список попали шесть игроков из пяти клубов
Профсоюз профессиональных футболистов назвал претендентов на звание лучшего футболиста по итогам сезона-2016/17 в Англии.
В список номинантов вошли шесть футболистов: полузащитник Эден Азар ("Челси"), нападающий Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), нападающий Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), полузащитник Н'Голо Канте ("Челси"), нападающий Ромелу Лукаку ("Эвертон") и форвард Алексис Санчес ("Арсенал").
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