Стали известны претенденты на лучшего футболиста года в Англии

Сегодня, 12:31

В список попали шесть игроков из пяти клубов

Златан в списке. Фото AFP
Златан в списке. Фото AFP

Профсоюз профессиональных футболистов назвал претендентов на звание лучшего футболиста по итогам сезона-2016/17 в Англии.

В список номинантов вошли шесть футболистов: полузащитник Эден Азар ("Челси"), нападающий Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), нападающий Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), полузащитник Н'Голо Канте ("Челси"), нападающий Ромелу Лукаку ("Эвертон") и форвард Алексис Санчес ("Арсенал").

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Источник:

Championat.ru

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