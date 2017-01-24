"Сталь" обыграла румынский "Тыргу-Муреш" в первом спарринге 2017 года

Украинский клуб в Турции со счетом 2:0 обыграл 13-ю команду чемпионата Румынии

"Сталь" из Каменского провела первый спарринг на сборах в Турции. В Белеке команда Леонида Кучука всухую обыграла румынский "Тыргу-Муреш". Поединок во вторник завершился со счетом 2:0.

Голы в составе "Стали" забили Васин с пенальти (45+1 минута) и Комвалиус (54-я минута).

В чемпионате Румынии "Тыргу-Муреш" идет на предпоследнем, 13-м месте. "Сталь" – девятая команда чемпионата Украины.

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

"Сталь" (Украина) – "Тыргу-Муреш" (Румыния) – 2:0 (1:0)

Голы: Васин (45+1, с пенальти), Комвалиус (54)

"Сталь": Бандура (Панькив, 46), Павлюк (Воронин, 46), Кравченко (Шабанов, 46), Ищенко (Кравченко, 69), Пашаев (Довгий, 46), Каленчук (кап) (Карасюк, 46), Васин (Месхи, 46), Э.Малакян (Задерака, 46), Г.Малакян (Климчук,46), Карикари, Дебелко (Комвалиус, 46)