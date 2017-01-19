Стал известен лучший молодой футболист Украины по итогам 2016 года
В возврастной категории до 21 года не было равных полузащитнику "Шахтера" и сборной Украины Виктору Коваленко
По итогам 2016 года лучшим футболистом Украины (до 21 года) с большим отрывом от конкурентов был признан Виктор Коваленко из "Шахтера". В финальном раунде голосования проекта "Золотой Талант", куда попадали только лучшие игроки по итогам месячных опросов, 21-летний полузащитник сборной Украины набрал 423 балла.
В опросе приняли участие тренеры, эксперты и спортивные журналисты. Коваленко набрал 71,75% возможных очков. Это больше, чем у Ивана Ордеца в 2013-м (53,96%) и у Руслана Малиновского в 2014-м (62,09%), но меньше, чем у Ивана Петряка в 2015-м (93,5%).
Вторым в рейтинге оказался еще один полузащитник сборной Украины – перебравшийся по ходу 2016 года из российской "Уфы" в голландский "ПСВ" (транзитом через английский "Манчестер Сити") Александр Зинченко, который в мае стал самым юным бомбардиром в истории национальной команды.
А за ним довольно плотной группой расположились Артем Беседин, Эдуард Соболь, которые в 2016-м дебютировали в главной сборной страны, а также кандидаты в ее состав – Валерий Лучкевич и Роман Яремчук.
Лучший украинский футболист 2016 года в категории U-21:
|Футболист
|Д.р.
|1
|2
|3
|Баллы
|Бонусы
|Всего
|1
|Виктор КОВАЛЕНКО
|14.02.1996
|104
|27
|15
|381
|42
|423
|2
|Александр ЗИНЧЕНКО
|15.12.1996
|24
|50
|21
|193
|20
|213
|3
|Артем БЕСЕДИН
|31.03.1996
|18
|24
|36
|138
|15
|153
|4
|Эдуард СОБОЛЬ
|20.04.1995
|9
|27
|37
|118
|27
|145
|5
|Валерий ЛУЧКЕВИЧ
|11.01.1996
|12
|16
|29
|97
|25
|122
|6
|Роман ЯРЕМЧУК
|27.11.1995
|5
|15
|17
|62
|11
|73
|7
|Андрей БОРЯЧУК
|23.04.1996
|5
|14
|10
|53
|8
|61
|8
|Владислав КАБАЕВ
|01.09.1995
|—
|2
|3
|7
|5
|12
|9
|Зураб ОЧИГАВА
|18.05.1995
|2
|3
|7
|1
|8
|10
|Роман ПИДКИВКА
|09.05.1995
|—
|—
|4
|4
|1
|5
|Вячеслав ТАНКОВСКИЙ
|16.08.1995
|—
|—
|1
|1
|4
|5
|12
|Иван ЗОТЬКО
|09.07.1996
|—
|—
|1
|1
|1
|2
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