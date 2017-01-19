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Стал известен лучший молодой футболист Украины по итогам 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7898/5_main.1484829086.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/5_tn.1484829086.jpg Футбол В возврастной категории до 21 года не было равных полузащитнику "Шахтера" и сборной Украины Виктору Коваленко

Стал известен лучший молодой футболист Украины по итогам 2016 года

Сегодня, 14:30

В возврастной категории до 21 года не было равных полузащитнику "Шахтера" и сборной Украины Виктору Коваленко

Виктор Коваленко - лучший молодой футболист Украины в 2016 году. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Виктор Коваленко - лучший молодой футболист Украины в 2016 году. Фото ФК "Шахтер"

По итогам 2016 года лучшим футболистом Украины (до 21 года) с большим отрывом от конкурентов был признан Виктор Коваленко из "Шахтера". В финальном раунде голосования проекта "Золотой Талант", куда попадали только лучшие игроки по итогам месячных опросов, 21-летний полузащитник сборной Украины набрал 423 балла.

В опросе приняли участие тренеры, эксперты и спортивные журналисты. Коваленко набрал 71,75% возможных очков. Это больше, чем у Ивана Ордеца в 2013-м (53,96%) и у Руслана Малиновского в 2014-м (62,09%), но меньше, чем у Ивана Петряка в 2015-м (93,5%).

Вторым в рейтинге оказался еще один полузащитник сборной Украины – перебравшийся по ходу 2016 года из российской "Уфы" в голландский "ПСВ" (транзитом через английский "Манчестер Сити") Александр Зинченко, который в мае стал самым юным бомбардиром в истории национальной команды.

А за ним довольно плотной группой расположились Артем Беседин, Эдуард Соболь, которые в 2016-м дебютировали в главной сборной страны, а также кандидаты в ее состав – Валерий Лучкевич и Роман Яремчук.

Лучший украинский футболист 2016 года в категории U-21:

  Футболист Д.р. 1 2 3 Баллы Бонусы Всего
1 Виктор КОВАЛЕНКО 14.02.1996 104 27 15 381 42 423
2 Александр ЗИНЧЕНКО 15.12.1996 24 50 21 193 20 213
3 Артем БЕСЕДИН 31.03.1996 18 24 36 138 15 153
4 Эдуард СОБОЛЬ 20.04.1995 9 27 37 118 27 145
5 Валерий ЛУЧКЕВИЧ 11.01.1996 12 16 29 97 25 122
6 Роман ЯРЕМЧУК 27.11.1995 5 15 17 62 11 73
7 Андрей БОРЯЧУК 23.04.1996 5 14 10 53 8 61
8 Владислав КАБАЕВ 01.09.1995 2 3 7 5 12
9 Зураб ОЧИГАВА 18.05.1995   2 3 7 1 8
10 Роман ПИДКИВКА 09.05.1995 4 4 1 5
  Вячеслав ТАНКОВСКИЙ 16.08.1995 1 1 4 5
12 Иван ЗОТЬКО 09.07.1996 1 1 1 2
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Виктор Коваленко

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Источник:

goldtalant.com.ua

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