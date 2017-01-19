Стал известен лучший молодой футболист Украины по итогам 2016 года

В возврастной категории до 21 года не было равных полузащитнику "Шахтера" и сборной Украины Виктору Коваленко

По итогам 2016 года лучшим футболистом Украины (до 21 года) с большим отрывом от конкурентов был признан Виктор Коваленко из "Шахтера". В финальном раунде голосования проекта "Золотой Талант", куда попадали только лучшие игроки по итогам месячных опросов, 21-летний полузащитник сборной Украины набрал 423 балла.

В опросе приняли участие тренеры, эксперты и спортивные журналисты. Коваленко набрал 71,75% возможных очков. Это больше, чем у Ивана Ордеца в 2013-м (53,96%) и у Руслана Малиновского в 2014-м (62,09%), но меньше, чем у Ивана Петряка в 2015-м (93,5%).

Вторым в рейтинге оказался еще один полузащитник сборной Украины – перебравшийся по ходу 2016 года из российской "Уфы" в голландский "ПСВ" (транзитом через английский "Манчестер Сити") Александр Зинченко, который в мае стал самым юным бомбардиром в истории национальной команды.

А за ним довольно плотной группой расположились Артем Беседин, Эдуард Соболь, которые в 2016-м дебютировали в главной сборной страны, а также кандидаты в ее состав – Валерий Лучкевич и Роман Яремчук.

Лучший украинский футболист 2016 года в категории U-21: