Стаховский – фанатам "Райо Вальекано": "Вы необразованные и не достойны такого игрока как Зозуля"

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на скандал с переходом игрока сборной Украины Романа Зозули из "Бетиса" в "Райо Вальекано".

Напомним, под давлением фанатов, которые обвиняли украинка в национализме, "Бетис" вынужден был отозвать аренду своего футболиста и теперь Зозуля не сможет играть до конца сезона ни за один клуб.

"Дорогие ультрас "Райо Вальекано". Похоже, вы необразованные, недалеко мыслящие людей. Ваш клуб не достоин такого игрока как Роман Зозуля", – написал спортсмен.