Стадион, где предстоит сыграть "Шахтеру" в Лиге Европы, пострадал от шторма

Матч "Сельты" против "Реала" в чемпионате Испании может быть перенесен

Стадион "Сельты" "Балайдос" получил повреждения в результате шторма в Галисии.

Из-за непогоды вчера был отменен матч другой галисийской команды "Депортиво" против "Бетиса".

Сообщается, что кусок крыши "Балайдоса" сдуло ветром. Причем ветер был настолько сильным, что работники не смогли подобраться к поврежденному месту.

Поврежденный сектор крышы находится над трибуной, где будут сидеть болельщики "Реала" – на матче ожидается около 30 фанатов королевского клуба.

На данный момент вопрос о переносе сегодняшнего матча "Сельта" – "Реал" не стоит, однако если погодные условия ухудшатся, есть риск отмены игры.

Напомним, "Сельта" – соперник "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команды проведут 16 февраля в Виго.