Срна: "Эти люди и регион устали от войны. Они нуждаются в мирной, спокойной жизни"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна на своей странице в Instagram выразил поддержку жителям Донбасса, страдающим от обстрелов.

"Эти люди, этот город, этот регион устал от войны. Люди нуждаются в мирной, спокойной жизни. Они этого заслуживают. Держитесь, мы с вами", – написал Дарио.

Ранее об обострении ситуации в Авдеевке и Донецке высказались игроки "Шахтера" Тарас Степаненко и Максим Малышев.

Напомним, в последние несколько дней незаконные вооруженные формирования предприняли попытку провести наступательные действия и выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, в результате чего погибло 10 украинских военных.

Больше всего из-за обстрелов пострадали Донецк и Авдеевка, из-за чего город остался без электроэнергии. За шесть дней обстрелов из Авдеевки эвакуировали более двухсот человек.