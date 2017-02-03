Срна: "Эти люди и регион устали от войны. Они нуждаются в мирной, спокойной жизни"

Сегодня, 15:15

Хорватский футболист поддержал жителей Донецка и Авдеевки

Дарио Срна. Фото AFP
Дарио Срна. Фото AFP

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна на своей странице в Instagram выразил поддержку жителям Донбасса, страдающим от обстрелов.

"Эти люди, этот город, этот регион устал от войны. Люди нуждаются в мирной, спокойной жизни. Они этого заслуживают. Держитесь, мы с вами", – написал Дарио.

Ранее об обострении ситуации в Авдеевке и Донецке высказались игроки "Шахтера" Тарас Степаненко и Максим Малышев.

Напомним, в последние несколько дней незаконные вооруженные формирования предприняли попытку провести наступательные действия и выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, в результате чего погибло 10 украинских военных.

Больше всего из-за обстрелов пострадали Донецк и Авдеевка, из-за чего город остался без электроэнергии. За шесть дней обстрелов из Авдеевки эвакуировали более двухсот человек.
Донбасс, Шахтер Донецк, Дарио Срна , авдеевка

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Сегодня|Спорт

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