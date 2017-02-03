Срна: "Эти люди и регион устали от войны. Они нуждаются в мирной, спокойной жизни"
Хорватский футболист поддержал жителей Донецка и Авдеевки
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна на своей странице в Instagram выразил поддержку жителям Донбасса, страдающим от обстрелов.
"Эти люди, этот город, этот регион устал от войны. Люди нуждаются в мирной, спокойной жизни. Они этого заслуживают. Держитесь, мы с вами", – написал Дарио.
Ранее об обострении ситуации в Авдеевке и Донецке высказались игроки "Шахтера" Тарас Степаненко и Максим Малышев.
Напомним, в последние несколько дней незаконные вооруженные формирования предприняли попытку провести наступательные действия и выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, в результате чего погибло 10 украинских военных.
Больше всего из-за обстрелов пострадали Донецк и Авдеевка, из-за чего город остался без электроэнергии. За шесть дней обстрелов из Авдеевки эвакуировали более двухсот человек.
Эти люди, этот город, этот регион устал от войны. Люди нуждаются в мирной, спокойной жизни. Они этого заслуживают. Держитесь, мы с вами#donetsk#donbass # These people, this city, this region is tired of war. All they need is peaceful, calm life. They deserved it. Hang in there, we are with you#donetsk #donbass #peace #
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