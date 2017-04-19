Спортивный арбитражный суд признал дисквалификацию Ольги Абрамовой ошибочной

Сегодня, 17:36

Биатлонистка не выступала год из-за следов в ее пробе милдроната

Ольга Абрамова. Фото AFP
Ольга Абрамова. Фото AFP

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова выиграла дело против Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года.

Ольга признана невиновной, а дисквалификация – ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх нет.

К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики. Тем не менее, это решение – знаковое для спорта Украины.
биатлон, Спортивный арбитражный суд, биатлонистка, Ольга Абрамова

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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