Спортивный арбитражный суд признал дисквалификацию Ольги Абрамовой ошибочной

Биатлонистка не выступала год из-за следов в ее пробе милдроната

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова выиграла дело против Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года.

Ольга признана невиновной, а дисквалификация – ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх нет.

К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики. Тем не менее, это решение – знаковое для спорта Украины.