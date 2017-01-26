Соперник Украины по отбору на ЧМ-2018 сохранил членство в УЕФА

Вчера, 17:48

В начале мая 2016 года УЕФА на конгрессе организации в Будапеште принял Косово в члены союза

Фото AFP
Фото AFP

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Футбольного союза Сербии (ФСС) к УЕФА по поводу включения Футбольной федерации Косово (FFK) в члены организации, сообщается в пресс-релизе CAS.

В начале мая 2016 года УЕФА на конгрессе организации в Будапеште принял Косово в члены союза. На заседании 28 стран отдали свои голоса за включение Косово, 24 – против, еще два голоса не были засчитаны. Позднее в том же месяце ФСС подал иск в CAS к УЕФА, призвав аннулировать решение о принятии FFK в члены международной организации.

Согласно статье устава УЕФА, членство в организации может получить национальная ассоциация, чья страна находится на территории Европы и официально признана ООН в качестве независимого государства. На данный момент ООН официально не признала Косово, однако большинство государств-членов ООН это сделали, в связи с чем CAS посчитал правомерным решение УЕФА.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран ЕС в 2008 году провозгласили независимость. Сербия, а также Украина, Китай и ряд других государств (в том числе пять членов Евросоюза) не признают суверенитет косовских албанцев. На данный момент независимость Косово признали более 100 стран-членов ООН.

Напомним, сборная Косова является соперником сборной Украины по отборочной группе ЧМ-2018. Первый матч между этими командами, который должен был пройти на поле украинцев, состоялся, в итоге, на нейтральном поле, в польском Кракове.
футбол, ЧМ-2018, Спортивный арбитражный суд, сборная Косово

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Р-спорт

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