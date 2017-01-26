Соперник "Шахтера" в Лиге Европы выбил "Реал" из Кубка Испании

Сегодня, 00:09

"Реал" пропустил от "Сельты" за два матча четыре гола

Фото AFP
Фото AFP

Мадридский "Реал" не сумел выйти в полуфинал Кубка Испании. Непреодолимой преградой команде Зинедина Зидана стала "Сельта".

Первый матч команд завершился победой "кельтов" – 2:1.

Ответная встреча началась с автогола защитника "Реала" Данило. После перерыва Криштиану Роналду счет сравнял, вернув надежду болельщикам "сливочных". Однако за пять минут до финального свистка Даниэль Васс снова вывел "Сельту" вперед. Лукас Васкес на последних минутах счет сравнял, но этого было недостаточно.

Ранее в 1/2 Кубка страны вышли "Алавес" и "Атлетико". Еще одну путевку разыграют "Барселона" и "Реал Сосьедад".

Напомним, "Сельта" является соперником "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч этих команд состоится 16 февраля.

"Сельта" – "Реал" – 2:2
Голы: Данило (44, аг), Васс (85) – Роналду (62), Васкес (90)

"Сельта: Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Васс (Гомес, 88), Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас (Фонтас, 90), Гвидетти (Хосабед, 84).

"Реал": Касилья, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро (Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Иско (Мората, 80), Бензема, Роналду.

Предупреждения: Мальо (35), Васс (54), Кастро (72), Данило (75).
футбол, Реал Мадрид, кубок Испании, Сельта

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Сегодня|Спорт

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