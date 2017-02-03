Соперник "Шахтера" по Лиге Европы "Сельта" сыграла первый матч 1/2 финала Кубка Испании (фото)

Футболисты "Сельты" и "Алавеса" не выявили победителя в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Встреча прошла в четверг на поле "Сельты" в Виго и завершилась вничью со счетом 0:0.

Ответный матч состоится 8 февраля на поле "Алавеса".

Напомним, что "Сельта" – соперник "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Матч "Сельта" – "Шахтер" пройдет 16 февраля в Виго, ответный поединок состоится в Харькове 23 февраля.