Соперник "Шахтера" по Лиге Европы "Сельта" сыграла первый матч 1/2 финала Кубка Испании (фото)
"Сельта" и "Алавес" сыграли вничью, "ответка" – 8 февраля
"Сельта" - "Алавес" - 0:0. Фото AFP
"Сельта" - "Алавес" - 0:0. Фото AFP
"Сельта" - "Алавес" - 0:0. Фото AFP
"Сельта" - "Алавес" - 0:0. Фото AFP
"Сельта" - "Алавес" - 0:0. Фото AFP
"Сельта" - "Алавес" - 0:0. Фото AFP
"Сельта" - "Алавес" - 0:0. Фото AFP
Футболисты "Сельты" и "Алавеса" не выявили победителя в первом матче полуфинала Кубка Испании.
Встреча прошла в четверг на поле "Сельты" в Виго и завершилась вничью со счетом 0:0.
Ответный матч состоится 8 февраля на поле "Алавеса".
Напомним, что "Сельта" – соперник "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Матч "Сельта" – "Шахтер" пройдет 16 февраля в Виго, ответный поединок состоится в Харькове 23 февраля.
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