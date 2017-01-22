Соперник "Шахтера" по Лиге Европы остался без основного вратаря

Рубен Бланко травмировался и теперь пропустит три недели

Голкипер "Сельты" Рубен Бланко получил травму бедра и по этой причине пропустит следующие три недели. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Поэтому, участие вратаря в матче 1/16 Лиги Европы с "Шахтером" остается под вопросом. В этом сезоне Рубен провел восемь матчей в чемпионате Испании и четыре матча в Лиге Европы за свой клуб.

Добавим, что в воскресенье, 22 января, в 19:30 "Сельта" на выезде сыграет против "Реал Сосьедада".