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Соперник "Шахтера" по Лиге Европы остался без основного вратаря http://www.segodnya.ua/img/article/7906/19_main.1485101175.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/19_tn.1485101175.jpg Футбол Рубен Бланко травмировался и теперь пропустит три недели

Соперник "Шахтера" по Лиге Европы остался без основного вратаря

Сегодня, 18:06

Рубен Бланко травмировался и теперь пропустит три недели

Рубен Бланко. Фото twitter.com/rccelta_oficial
Рубен Бланко. Фото twitter.com/rccelta_oficial

Голкипер "Сельты" Рубен Бланко получил травму бедра и по этой причине пропустит следующие три недели. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Поэтому, участие вратаря в матче 1/16 Лиги Европы с "Шахтером" остается под вопросом. В этом сезоне Рубен провел восемь матчей в чемпионате Испании и четыре матча в Лиге Европы за свой клуб.

Добавим, что в воскресенье, 22 января, в 19:30 "Сельта" на выезде сыграет против "Реал Сосьедада". 
футбол, чемпионат Испании, Сельта

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Источник:

XSport

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