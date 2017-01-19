Соперник "Шахтера" по ЛЕ обыграл "Реал" в Кубке Испании

В Мадриде прошел первый четвертьфинальный поединок Кубка Испании. "Реал" принимал "Сельту". Три гола в матче команды забили за шесть минут в середине второго тайма.

Счет открыли гости на 64-й минуте Аспас мощно пробил под перекладину. "Реал" сравнял счет благодаря точному удару в угол Марсело на 69-й минуте. Но уже в следующей атаке Хонни вышел на свидание с Касильей и отправил мяч в сетку.

"Сельта" выиграла – 2:1, через неделю команды сыграют ответный матч.

Напомним, что "Сельта" – соперник донецкого "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы.