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Соперник "Шахтера" по ЛЕ обыграл "Реал" в Кубке Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7896/24_main.1484778049.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/24_tn.1484778049.jpg Футбол "Сельта" в гостях обыграла мадридский клуб в четвертьфинале

Соперник "Шахтера" по ЛЕ обыграл "Реал" в Кубке Испании

Сегодня, 00:20

"Сельта" в гостях обыграла мадридский клуб в четвертьфинале

&quot;Сельта&quot; празднует победу. Фото AFP
"Сельта" празднует победу. Фото AFP

В Мадриде прошел первый четвертьфинальный поединок Кубка Испании. "Реал" принимал "Сельту". Три гола в матче команды забили за шесть минут в середине второго тайма.

Счет открыли гости на 64-й минуте Аспас мощно пробил под перекладину. "Реал" сравнял счет благодаря точному удару в угол Марсело на 69-й минуте. Но уже в следующей атаке Хонни вышел на свидание с Касильей и отправил мяч в сетку.

"Сельта" выиграла – 2:1, через неделю команды сыграют ответный матч.

Напомним, что "Сельта" – соперник донецкого "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы.
футбол, Реал Мадрид, кубок Испании, Сельта

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Сегодня|Спорт

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