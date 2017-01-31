СМИ: Зозуля перешел в команду второй лиги Испании

Сегодня, 22:19

За "Райо Вальекано" украинский нападающий будет выступать в аренде до конца сезона

Роман Зозуля. Фото ФК &quot;Бетис&quot;
Роман Зозуля. Фото ФК "Бетис"

Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля стал игроком "Райо Вальекано". Согласно Fichajes.net, о сделке будет объявлено в ближайшее время.

За 17-ю команду второго испанского дивизиона форвард будет выступать на правах аренды до конца сезона.

После перехода из "Днепра" в "Бетис" 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе испанской команды.

На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.
футбол, чемпионат Испании, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

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СЭ

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