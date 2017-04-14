СМИ: Роналду заплатил, чтобы избежать обвинения в насилии семилетней давности

Вчера, 23:03

Инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Авторитетное немецкое издание Spiegel заявило, что форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду заплатил в 2010 году 375 тысяч долларов, чтобы избежать суда за изнасилование.

По информации издания, инцидент с участием португальца произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где он отдыхал со своим братом и двоюродной сестрой.

Сообщается, что жертва Роналду собиралась подать на него в суд, но футболист заплатил ей порядка 375 тысяч долларов за молчание.
футбол, Криштиану Роналду

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Советский спорт

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