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СМИ: "Динамо" покупает игрока сборной Швеции http://www.segodnya.ua/img/article/7894/19_main.1484741838.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/19_tn.1484741838.jpg Футбол Оскар Хильемарк уже попрощался со своими одноклубниками в Италии

СМИ: "Динамо" покупает игрока сборной Швеции

Сегодня, 14:17

Оскар Хильемарк уже попрощался со своими одноклубниками в Италии

Оскар Хильемарк. Фото palermocalcio.it
Оскар Хильемарк. Фото palermocalcio.it

Шведский полузащитник "Палермо" Оскар Хильемарк продолжит карьеру в киевском "Динамо". Об этом сообщает итальянский портал tuttomercatoweb.com.

По информации источника, сумма трансфера Хильемарка составит 3 млн евро плюс бонусы. Как утверждает издание, контракт футболиста с чемпионом Украины будет рассчитан на 3-4 года. Все детали перехода Хильемарка в "Динамо" будут согласованны в ближайшие пару дней.

Также известно, что игрок уже попрощался со своими одноклубниками в Италии.

Хильемарк в текущем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Италии. На его счету 15 матчей в сборной Швеции и два гола. Он попал в заявку своей сборной на Евро-2016, но а поле так и не появилися.
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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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