СМИ: "Динамо" покупает игрока сборной Швеции

Оскар Хильемарк уже попрощался со своими одноклубниками в Италии

Шведский полузащитник "Палермо" Оскар Хильемарк продолжит карьеру в киевском "Динамо". Об этом сообщает итальянский портал tuttomercatoweb.com.

По информации источника, сумма трансфера Хильемарка составит 3 млн евро плюс бонусы. Как утверждает издание, контракт футболиста с чемпионом Украины будет рассчитан на 3-4 года. Все детали перехода Хильемарка в "Динамо" будут согласованны в ближайшие пару дней.

Также известно, что игрок уже попрощался со своими одноклубниками в Италии.

Хильемарк в текущем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Италии. На его счету 15 матчей в сборной Швеции и два гола. Он попал в заявку своей сборной на Евро-2016, но а поле так и не появилися.