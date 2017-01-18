СМИ: "Динамо" покупает игрока сборной Швеции
Оскар Хильемарк уже попрощался со своими одноклубниками в Италии
Шведский полузащитник "Палермо" Оскар Хильемарк продолжит карьеру в киевском "Динамо". Об этом сообщает итальянский портал tuttomercatoweb.com.
По информации источника, сумма трансфера Хильемарка составит 3 млн евро плюс бонусы. Как утверждает издание, контракт футболиста с чемпионом Украины будет рассчитан на 3-4 года. Все детали перехода Хильемарка в "Динамо" будут согласованны в ближайшие пару дней.
Также известно, что игрок уже попрощался со своими одноклубниками в Италии.
Хильемарк в текущем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Италии. На его счету 15 матчей в сборной Швеции и два гола. Он попал в заявку своей сборной на Евро-2016, но а поле так и не появилися.
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