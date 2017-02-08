Скончался легендарный вратарь "Динамо" Виктор Чанов

Сегодня, 22:12

В составе столичного клуба вратарь трижды побеждал в чемпионате СССР и завоевывал Кубок Кубков

Виктор Чанов
Виктор Чанов. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Сегодня, 8 февраля, умер известный советский и украинский футбольный вратарь, тренер Виктор Чанов.

Об этом сообщили родные Чанова. Смерть наступила около 19.50 8 февраля. О причинах смерти Виктора Чанова пока неизвестно.

Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. Три года – с 1978-го по 1981-й – он провел в донецком "Шахтере", затем перешел в киевское "Динамо".

В столичной команде Чанов выступал девять лет – до 1990 года. За сборную СССР в период с 1982-го по 1990 год Виктор Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил восемь голов.

Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с "Динамо" в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков.

С 1995 года начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".
Динамо Киев, Виктор Чанов

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Гордон

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