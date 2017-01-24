Симуляция вратаря сборной Сенегала взорвала интернет (видео)

В матче Кубка Африки между Сенегалом и Алжиром, произошел забавный эпизод, который вызвал массу обсуждений в социальных сетях. За несколько минут до завершения встречи при счете 2:2 вратарь сенегальцев Кадим Н'Диай зацепился за собственную ногу и грохнулся в штрафной, корчась от боли и стараясь затянуть время, ведь результат был полностью в пользу его команды.

Голкипер провел на газоне несколько минут и продолжил встречу, которая завершилась вничью – 2:2. Данный результат позволил Сенегалу пробиться с первого места в плей-офф турнира.