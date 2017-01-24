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Симуляция вратаря сборной Сенегала взорвала интернет (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/7_main.1485254655.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/7_tn.1485254655.jpg Футбол Голкипер делал все возможное, чтобы затянуть время

Симуляция вратаря сборной Сенегала взорвала интернет (видео)

Сегодня, 12:44

Голкипер делал все возможное, чтобы затянуть время


В матче Кубка Африки между Сенегалом и Алжиром, произошел забавный эпизод, который вызвал массу обсуждений в социальных сетях. За несколько минут до завершения встречи при счете 2:2 вратарь сенегальцев Кадим Н'Диай зацепился за собственную ногу и грохнулся в штрафной, корчась от боли и стараясь затянуть время, ведь результат был полностью в пользу его команды.

Голкипер провел на газоне несколько минут и продолжил встречу, которая завершилась вничью – 2:2. Данный результат позволил Сенегалу пробиться с первого места в плей-офф турнира.
футбол, Кубок Африки, сборная Сенегала

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Источник:

FootBoom

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