Сильвио Берлускони продал футбольный клуб "Милан"
Итальянский клуб оценен в 740 миллионов евро
Руководство "Милана" завершило сделку по продаже клуба, говорится в пресс-релизе управляющей компании.
Бывший президент красно-черных Сильвио Берлускони передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли.
Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.
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