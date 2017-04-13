Сильвио Берлускони продал футбольный клуб "Милан"

Сегодня, 15:45

Итальянский клуб оценен в 740 миллионов евро

Сильвио Берлускони продал футбольный клуб "Милан"

Руководство "Милана" завершило сделку по продаже клуба, говорится в пресс-релизе управляющей компании.

Бывший президент красно-черных Сильвио Берлускони передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли.

Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.
футбол, Милан Италия

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СЭ

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