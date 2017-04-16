Швайнштайгер за три матча в MLS забил столько же, сколько за два года в "МЮ"
Экс-игрок сборной Германии отметился вторым забитым мячом за "Чикаго Файр"
Немецкий полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер записал на свой счет второй мяч в MLS.
В конце первой половины поединка с "Нью-Инглэнд Революшн" (3:0) хавбек откликнулся на передачу партнера, вошел в чужую штрафную площадь и точно пробил в дальний угол.
Свой первый гол в MLS немец забил в дебютном матче против "Монреаль Импакт" (2:2).
Напомним, Швайнштайгер в начале марта разорвал контракт с "МЮ" и в статусе свободного агента присоединился к "Чикаго Файр".
Отметим, что за два года в Англии Бастиан забил столько же.
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