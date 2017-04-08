Штутгарт хочет принять финал Лиги Европы
Город будет бороться за решающий матч еврокубка 2019 года
Немецкий город Штутгарт поборется за право принять финал футбольной Лиги Европы 2019 года, сообщает Немецкий футбольный союз.
Решение выставить Штутгарт кандидатом на проведение финальной игры Лиги Европы было принято в пятницу на заседании DFB во Франкфурте.
"У нас были заявки на проведение матча на стадионах в Штутгарте и Франкфурте. Это два отличных места, исполком DFB решил остановить свой выбор на арене в Штутгарте. Я уверен, что мы представим убедительную заявку, и мне хочется надеяться, что футбольные фанаты в Германии смогут посетить грандиозный финал международного клубного футбола в 2019 году", – сказал президент DFB Райнхард Гриндель.
Отмечается, что представители DFB должны представить всю документацию по заявке Штутгарта в УЕФА до 6 июня 2017 года, а решение по городу-хозяину финала Лиги Европы будет принято 20 сентября 2017 года.
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