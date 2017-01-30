Шотландский голкипер справил малую нужду за воротами и был за это удален

Сегодня, 17:50

Такого поведения со стороны футболиста арбитры не потерпели

Фото AFP
Фото AFP

Инцидент произошел во время матча первого дивизиона Суперлиги Западной Шотландии (12-й по рангу дивизион). На 72-й минуте лайнсмен разрешил вратарю "Шеттлстоуна" Гари Уайту отлучиться в туалет, но предупредил, что игра не будет остановлена.

Голкипер не придумал ничего лучше, чем справить малую нужду прямо за воротами. Такого поведения арбитры не потерпели.

"Судья попытался подвести этот фол под статью о непристойном поведении, но в своде правил ничего подобного нет. Гари в шоке", – посетовал главный тренер "Шеттлстоуна" Джон Фаллон-младший.
футбол, вратарь, чемпионат Шотландии

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Источник:

Eurosport

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