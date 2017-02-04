Шевченко, Ярославский и Абрамович вместе следят за матчем "Челси" – "Арсенал" (фото)
Поединок в Лондоне собрал на трибунах немало известных личностей
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко присутствует на трибуне "Стэмфорд Бридж", где в эти минуты проходит центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Арсеналом".
Бывшему форварду "аристократов" составляет компанию владелец "Челси" Роман Абрамович, а также хороший друг Романа Аркадьевича и бывший владелец харьковского "Металлиста" Александр Ярославский.
Кроме того, рядом с ними расположились бывшие футболисты "синих" Майкл Эссьен, и Дидье Дрогба, а в ВИП-ложе стадиона были замечены американские актеры Уилл Феррелл и Джон Кристофер Рейли, а также наставник английской сборной Гарет Саутгейт.
Напомним, что поединок с трибуны смотрит главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер – фрванцуз дисквалифицирован на 4 матча за споры с арбитром в матче против "Бернли".
Андрей Шевченко, Дидье Дрогба и Майкл Эссьен на сегодняшнем матче. pic.twitter.com/WEFioP4eO0— Chelsea Russia (@CFCRussia) 4 февраля 2017 г.
¡Abramovic no se lo ha querido perder! @ChelseaFC 1-0 @Arsenal EN DIRECTO https://t.co/fcxfyrFI2g #PremierLeague pic.twitter.com/N3jPykRp60— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 4 февраля 2017 г.
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