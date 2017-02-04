Шевченко, Ярославский и Абрамович вместе следят за матчем "Челси" – "Арсенал" (фото)

Сегодня, 15:52

Поединок в Лондоне собрал на трибунах немало известных личностей

Владелец &quot;Челси&quot; Роман Абрамович и экс-футболист Дилье Дрогба. Фото AFP
Владелец "Челси" Роман Абрамович и экс-футболист Дилье Дрогба. Фото AFP

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко присутствует на трибуне "Стэмфорд Бридж", где в эти минуты проходит центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Арсеналом".

Бывшему форварду "аристократов" составляет компанию владелец "Челси" Роман Абрамович, а также хороший друг Романа Аркадьевича и бывший владелец харьковского "Металлиста" Александр Ярославский.

Кроме того, рядом с ними расположились бывшие футболисты "синих" Майкл Эссьен, и Дидье Дрогба, а в ВИП-ложе стадиона были замечены американские актеры Уилл Феррелл и Джон Кристофер Рейли, а также наставник английской сборной Гарет Саутгейт.

Напомним, что поединок с трибуны смотрит главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер – фрванцуз дисквалифицирован на 4 матча за споры с арбитром в матче против "Бернли".

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Источники:

FootBoom, Сегодня|Спорт

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