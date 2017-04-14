Шевченко и Маркевич – о стажировке украинских тренеров в "Челси"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о переговорах с наставником "Челси" Антонио Конте о проведении стажировок тренеров всех украинских сборных в лондонском клубе. Он надеется, что график "синих" позволит уделить время украинским специалистам. Стажировка запланирована на май 2017 года.

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Cделаем общую стажировку в клубе "Челси", чтобы посмотреть академию, поговорить об общей структуре, планах, которые мы ставим перед собой. Я веду переговоры с клубом, надеюсь, что график команды позволит главному тренеру "Челси" также уделить нам время", – сказал Шевченко..

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич подчеркнул, что не видит противоречий в том, что украинские специалисты, возглавляющие сборные, пройдут стажировку в "Челси". По его словам, это будет полезный опыт.