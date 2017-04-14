Шевченко и Маркевич – о стажировке украинских тренеров в "Челси"

Сегодня, 12:00

Тренер сборной Украины и глава комитета национальных сборных ФФУ – о предстоящей стажировке тренеров в Лондоне

Андрей Шевченко и Мирон Маркевич. Фото ФФУ
Андрей Шевченко и Мирон Маркевич. Фото ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о переговорах с наставником "Челси" Антонио Конте о проведении стажировок тренеров всех украинских сборных в лондонском клубе. Он надеется, что график "синих" позволит уделить время украинским специалистам. Стажировка запланирована на май 2017 года.

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Cделаем общую стажировку в клубе "Челси", чтобы посмотреть академию, поговорить об общей структуре, планах, которые мы ставим перед собой. Я веду переговоры с клубом, надеюсь, что график команды позволит главному тренеру "Челси" также уделить нам время", – сказал Шевченко..

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич подчеркнул, что не видит противоречий в том, что украинские специалисты, возглавляющие сборные, пройдут стажировку в "Челси". По его словам, это будет полезный опыт.

Абсолютно нет противоречий. Во-первых, "Челси" – это серьезная английская команда, там серьезно работает школа. Так что очень хорошо, что Андрей Шевечнко договорился о стажировке. Я недавно был в "Челси", правда, был там дольше, где-то около двоих недель. Видел, что там действительно проводится серьезная работа. Для наших тренеров это будет очень полезно", – сказал Маркевич.
Андрей Шевченко, Сборная Украины, Мирон Маркевич, ФФУ, Антонио Конте

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