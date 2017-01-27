"Шапекоэнсе" провел первый официальный матч после авиакатастрофы

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"Шапекоэнсе" сыграл вничью с "Жоинвилем" (0:0) в первой официальной игре после трагедии, унесшей жизни 71 человека

&quot;Шапекоэнсе&quot; сыграл вничью с &quot;Жоинвилем&quot; - 0:0. Фото chapecoense.com
"Шапекоэнсе" сыграл вничью с "Жоинвилем" - 0:0. Фото chapecoense.com

Футболисты бразильского "Шапекоэнсе" сыграли вничью с "Жоинвилем" в первом официальном матче после авиакатастрофы, которая унесла жизни большинства игроков и членов тренерского штаба клуба.

Встреча Кубка первой лиги, прошедшая на стадионе "Шапекоэнсе" Arena Conda в Шапеко, завершилась со счетом 0:0. На 71-й минуте игры болельщики отдали дань памяти по 71 погибшему в авиакатастрофе. Следующий матч "Шапекоэнсе" состоится 8 февраля.

Авиакатастрофа произошла 29 ноября недалеко от колумбийского города Медельин. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.
чемпионат Бразилии, Шапекоэнсе

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РСпорт

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