"Шанхай Шеньхуа" с самым высокооплачиваемым футболистом в мире вылетел из азиатской ЛЧ

Сегодня, 20:29

Китайский клуб не сумел выйти групповой этап турнира

Карлос Тевес. Фото AFP
Карлос Тевес. Фото AFP

Китайский "Шанхай Шеньхуа" уступил "Брисбен Роару" (0:2) из Австралии в квалификационном раунде азиатской Лиги чемпионов и не попал в финальный этап турнира.

Эта игра стала дебютной для звездного новичка "Шанхая" Карлоса Тевеса, который в январе перебрался в Китай и, по данным СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Впервые в истории представитель Китайской Суперлиги выбыл из Лиги чемпионов Азии на этой стадии турнира.
футбол, Шанхай Шеньхуа, Карлос Тевес, Азиатская Лига чемпионов

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