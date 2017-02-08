"Шанхай Шеньхуа" с самым высокооплачиваемым футболистом в мире вылетел из азиатской ЛЧ

Китайский "Шанхай Шеньхуа" уступил "Брисбен Роару" (0:2) из Австралии в квалификационном раунде азиатской Лиги чемпионов и не попал в финальный этап турнира.

Эта игра стала дебютной для звездного новичка "Шанхая" Карлоса Тевеса, который в январе перебрался в Китай и, по данным СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Впервые в истории представитель Китайской Суперлиги выбыл из Лиги чемпионов Азии на этой стадии турнира.