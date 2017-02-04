"Шальке" с Коноплянкой на лавке сыграл вничью с "Баварией" (фото)

Сегодня, 18:45

Лидеры чемпионата Германии на своем поле не смогли обыграть "Шальке" в матче 19-го тура Бундеслиги


"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP

"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP

"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP

"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP

"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP

"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP

"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP

"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP

В матче 19-го тура Бундеслиги "Бавария" сыграла вничью с "Шальке". Поединок прошел в субботу в Мюнхене и завершился со счетом 1:1.

На гол Роберта Левандовски на девятой минуте гости ответили точным ударом Налдо четыре минуты спустя. Больше команды голов не забивали.

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка весь матч просидел в запасе.

Чемпионат Германии: расписание и результаты 19 тура, таблица Бундеслиги

чемпионат Германии, Бавария, Евгений Коноплянка, Шальке

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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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