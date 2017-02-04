"Шальке" с Коноплянкой на лавке сыграл вничью с "Баварией" (фото)
Лидеры чемпионата Германии на своем поле не смогли обыграть "Шальке" в матче 19-го тура Бундеслиги
"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP
"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP
"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP
"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP
"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP
"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP
"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP
"Бавария" - "Шальке" - 1:1. Фото AFP
В матче 19-го тура Бундеслиги "Бавария" сыграла вничью с "Шальке". Поединок прошел в субботу в Мюнхене и завершился со счетом 1:1.
На гол Роберта Левандовски на девятой минуте гости ответили точным ударом Налдо четыре минуты спустя. Больше команды голов не забивали.
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка весь матч просидел в запасе.
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