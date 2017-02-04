"Шахтер" заявился на плей-офф Лиги Европы

Директор стадиона "Металлист": "Переезд "Шахтера" - большой плюс для инфраструктуры и болельщиков"

"Горняки" сыграют не менее 20 матчей и будут ухаживать за газоном стадиона, но разделят арену с "Металлистом 1925"