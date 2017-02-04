"Шахтер" заявился на плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 10:25

В заявку "горняков" вошли 29 футболистов

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку на матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА.

В 1/16 финала "горняки" сыграют с испанской "Сельтой". Напомним, первый поединок пройдет 16 февраля в Виго, ответный – 23-го в Харькове.

В заявку вошли 29 футболистов:

Вратари: 26. Никита Шевченко, 30. Андрей Пятов, 32. Антон Каниболоцкий, 54. Евгений Гриценко*, 55. Олег Кудрик*;

Защитники: 2. Богдан Бутко, 5. Александр Кучер, 18. Иван Ордец, 25. Николай Матвиенко*, 31. Исмаили, 33. Дарио Срна, 38. Сергей Кривцов, 44. Ярослав Ракицкий, 66. Марсио Азеведо;

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 8. Фред, 9. Дентиньо, 10. Бернард, 11. Марлос, 14. Василий Кобин, 17. Максим Малышев, 24. Вячеслав Танковский*, 28. Тайсон, 29. Алан Патрик, 59. Александр Зубков*, 74. Виктор Коваленко*;

Нападающие: 19. Факундо Феррейра, 41. Андрей Борячук*, 99. Густаво Бланко Лещук.

*Заявлен по списку Б
футбол, Лига Европы, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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