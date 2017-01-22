"Шахтер" завершил первый сбор и вернулся в Киев (фото)

25 января "оранжево-черные" отправятся в Португалию, где пройдет второй этап предсезонной подготовки

Победой над "Краковией" (2:0) донецкий "Шахтер" завершил тренировочный сбор в Испании и вернулся в Украину.

В 19:40 самолет с игроками и администрацией "Шахтера" совершил посадку в международном аэропорту Борисполя.

Команда получила два выходных, а уже 25 января "оранжево-черные" отправятся в Португалию, где пройдет второй этап предсезонной подготовки.