"Шахтер" завершил первый сбор и вернулся в Киев (фото)
25 января "оранжево-черные" отправятся в Португалию, где пройдет второй этап предсезонной подготовки
Победой над "Краковией" (2:0) донецкий "Шахтер" завершил тренировочный сбор в Испании и вернулся в Украину.
В 19:40 самолет с игроками и администрацией "Шахтера" совершил посадку в международном аэропорту Борисполя.
Команда получила два выходных, а уже 25 января "оранжево-черные" отправятся в Португалию, где пройдет второй этап предсезонной подготовки.
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