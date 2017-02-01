"Шахтер" во Львове может заменить "Олимпик"

Донецкий "Олимпик" изъявил желание играть на "Арене Львов". Руководство стадиона полностью поддерживает такой шаг дончан и уже оформляет все необходимые для этого документы. Об этом сообщает телеканал "Перший Західний".

Как рассказал исполняющий обязанности директора "Арены Львов" Евгений Болкун, стадион сам по себе очень затратный в финансовом плане, и не должен простаивать.

Стадион имеет еще шесть миллионов гривен долгов, а, чтобы оплачивать все счета "Арене Львов" нужно 17 миллионов гривен на год.

- Очень энергозатратный стадион. Здесь дорогостоящие сети, которые невозможно законсервировать или отключить на какой-то период. Они должны постоянно работать даже если нет никаких мероприятий. Только на электроэнергию в месяц нам нужно минимум 300 тысяч гривен. Это значительная сумма.

"Олимпик" изъявил желание играть на "Арене Львов". Скоро начнутся переговоры. Мы расширим нашу коммерческую деятельность. Половину доходов давал именно наш коммерческий отдел. Сейчас уже запланировано провести несколько концертов, – сказал Болкун.