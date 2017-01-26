"Шахтер" внес изменения в список спаррингов на сборе в Португалии

В программе тренировочных сборов донецкого "Шахтера" в Португалии есть изменения.

27 января команда проведет контрольный матч с представителем чемпионата Австрии – "Аустрией" (Вена).

Игра состоится на поле отеля Cascade Resorts Algarve. Начало в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, во время сбора в Португалии "горняки" с 31 января по 7 февраля примут участие в Atlantic Cup, где сыграют с чешским "Яблонецем", датским "Ольборгом" и шведским "Эребру".