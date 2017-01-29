"Шахтер" в Португалии: утром – отдых, вечером – тренировка (фото)

Вчера, 22:42

Виктор Коваленко и Богдан Бутко приступили к пробежкам

Получив свободное время с утра, футболисты провели его по своему усмотрению: кто-то отдыхал в комнате и общался с родными, кто-то восстанавливал организм спа-процедурами и массажем.

Сбросив физическую и эмоциональную усталость, вечером "горняки" вновь вышли на тренировочное поле: несколько кругов бега и разминка, чтобы привести мышцы в тонус, а затем отработка прессинга и двусторонка. По окончании общекомандной сессии часть игроков отправилась на фитнес, а остальные устроили соревнование по ударам из пределов штрафной после фланговых подач, победителем которого стал Андрей Борячук.

– Первый сбор был больше беговым, а сейчас уже занимаемся тактикой, работаем с мячами, – рассказывает нападающий "Шахтера". – Все набирают форму, а потому два поединка подряд даже на фоне тренировок провели без проблем. Тем более была постоянная ротация, все провели на поле по тайму. Обе встречи вышли зрелищными и интересными. Если в первой не удалось победить, то во второй уже все получалось. Рады, что начался игровой период сборов, матчей всегда ждем с нетерпением. От нападающих Паулу Фонсека требует действовать быстрее, не передерживать мяч, хорошо открываться и, конечно же, забивать много голов.

Отметим, что Виктор Коваленко и Богдан Бутко приступили к пробежкам. Также команда ждет возвращения Исмаили, который накануне во второй раз стал отцом.

Предсезонная подготовка продолжится завтра. В расписании "горняков" две тренировки, а уже 31 января "Шахтер" матчем с "Яблонцем" стартует в Atlantic Cup.
футбол, Шахтер Донецк

Вы сейчас просматриваете новость ""Шахтер" в Португалии: утром – отдых, вечером – тренировка (фото)". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото Instagram

Защитник "Шахтера" присутствовал при родах второго ребенка (фото)

Вчера, 19:21

Исмаили сделал селфи с новорожденным ребенком и женой

Футбол

Филипп Будковский. Фото ФК "Шахтер"

Форвард "Шахтера" продолжит выступления в чемпионате России

Вчера, 13:01

Филипп Будковский отдан в аренду в махачкалинский "Анжи"

Футбол

Обзор матча "Шахтер" - "Норчепинг"

28 Января, 22:16

Донецкий клуб добыл уверенную победу в товарищеском матче

Футбол

Обыграли скандинавов. Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" разгромил "Норчепинг" в товарищеском матче

28 Января, 19:36

"Горняки" забили в ворота шведского клуба шесть мячей

Футбол

"Шахтер" провел часовую тренировку накануне матча с "Норчепингом"

28 Января, 14:49

Перед занятием Паулу Фонсека провел краткий анализ вчерашнего поединка с "Аустрией"

Футбол

Густаво Бланко Лещук. Фото ФК "Шахтер"

Густаво Бланко Лещук рассказал о дебютном голе в футболке "Шахтера"

28 Января, 13:25

Аргентинский форвард пока только привыкает к стилю игры "горняков"

Футбол

Товарищеский матч на сборах. Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" сыграл вничью с "Аустрией" в товарищеском матче

27 Января, 19:30

Первый гол за "горняков" забил Густаво Бланко Лещук

Футбол

Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Аустрия"

27 Января, 17:25

Донецкий клуб играет товарищеский поединок с австрийцами

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования