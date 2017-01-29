"Шахтер" в Португалии: утром – отдых, вечером – тренировка (фото)

Получив свободное время с утра, футболисты провели его по своему усмотрению: кто-то отдыхал в комнате и общался с родными, кто-то восстанавливал организм спа-процедурами и массажем.

Сбросив физическую и эмоциональную усталость, вечером "горняки" вновь вышли на тренировочное поле: несколько кругов бега и разминка, чтобы привести мышцы в тонус, а затем отработка прессинга и двусторонка. По окончании общекомандной сессии часть игроков отправилась на фитнес, а остальные устроили соревнование по ударам из пределов штрафной после фланговых подач, победителем которого стал Андрей Борячук.

– Первый сбор был больше беговым, а сейчас уже занимаемся тактикой, работаем с мячами, – рассказывает нападающий "Шахтера". – Все набирают форму, а потому два поединка подряд даже на фоне тренировок провели без проблем. Тем более была постоянная ротация, все провели на поле по тайму. Обе встречи вышли зрелищными и интересными. Если в первой не удалось победить, то во второй уже все получалось. Рады, что начался игровой период сборов, матчей всегда ждем с нетерпением. От нападающих Паулу Фонсека требует действовать быстрее, не передерживать мяч, хорошо открываться и, конечно же, забивать много голов.

Отметим, что Виктор Коваленко и Богдан Бутко приступили к пробежкам. Также команда ждет возвращения Исмаили, который накануне во второй раз стал отцом.

Предсезонная подготовка продолжится завтра. В расписании "горняков" две тренировки, а уже 31 января "Шахтер" матчем с "Яблонцем" стартует в Atlantic Cup.