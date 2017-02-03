"Шахтер" устроил мини-турнира на вечерней тренировке (фото)

Сегодня, 10:19

Тренерский штаб постепенно смещает акцент на контрольные матчи, увеличивая игровую нагрузку


Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Сегодня утром в рабочем процессе "горняков" была сделана небольшая пауза для восстановления после нескольких дней интенсивных нагрузок.

Тренерский штаб постепенно смещает акцент на контрольные матчи, увеличивая игровую нагрузку. Однако вечером дончане вновь вышли на поле и, выполнив несколько кругов пробежки, провели занятие с мячами. Отметим, что к работе в общей группе уже приступил бразильский защитник Исмаили. А главным событием сессии стал мини-турнир, в котором приняли участие три команды. Накала и зрелищности этим схваткам придавало наказание для проигравших.

- Да, мотивация у нас сегодня просто зашкаливала! – рассказывает полузащитник "Шахтера" Бернард. – Все дело в том, что до начала турнира мы договорились: команда, занявшая последнее место, на ужине будет в роли официантов обслуживать победителей, а футболисты, оказавшиеся на втором, станут в ворота, и по ним будут пробивать мячами. Поэтому желание победить было огромным.

Сегодня тренировочная работа продолжится, а вечером состоится второй поединок в рамках Atlantic Cup. Матч "Ольборг" – "Шахтер" начнется в 18:00 по Киеву.
футбол, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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