"Шахтер" сыграл вничью с "Аустрией" в товарищеском матче
Первый гол за "горняков" забил Густаво Бланко Лещук
Донецкий "Шахтер" провел свой первый спарринг на сборах в Португалии. Соперником украинского клуба была венская "Аустрия".
Австрийцы открыли счет на 18-й минуте после точного удара Грюнвальда. "Шахтер" отыгрался через десять минут, после прострела на ближнюю штангу гол забил Бланко Лещук. Это первый гол аргентинца в футболке "горняков".
К перерыву "Аустрия" еще раз отличилась. Фризенбихлер на 41-й минуте замкнул передачу низом.
Ушли от поражения "горняки" на 78-й минуте, когда отличился Танковский.
Ничья – 2:2.
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