"Шахтер" сыграл вничью с "Аустрией" в товарищеском матче

Первый гол за "горняков" забил Густаво Бланко Лещук

Донецкий "Шахтер" провел свой первый спарринг на сборах в Португалии. Соперником украинского клуба была венская "Аустрия".

Австрийцы открыли счет на 18-й минуте после точного удара Грюнвальда. "Шахтер" отыгрался через десять минут, после прострела на ближнюю штангу гол забил Бланко Лещук. Это первый гол аргентинца в футболке "горняков".

К перерыву "Аустрия" еще раз отличилась. Фризенбихлер на 41-й минуте замкнул передачу низом.

Ушли от поражения "горняки" на 78-й минуте, когда отличился Танковский.

Ничья – 2:2.