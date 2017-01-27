"Шахтер" сыграл вничью с "Аустрией" в товарищеском матче

Сегодня, 19:30

Первый гол за "горняков" забил Густаво Бланко Лещук

Товарищеский матч на сборах. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Товарищеский матч на сборах. Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" провел свой первый спарринг на сборах в Португалии. Соперником украинского клуба была венская "Аустрия".

Австрийцы открыли счет на 18-й минуте после точного удара Грюнвальда. "Шахтер" отыгрался через десять минут, после прострела на ближнюю штангу гол забил Бланко Лещук. Это первый гол аргентинца в футболке "горняков".

К перерыву "Аустрия" еще раз отличилась. Фризенбихлер на 41-й минуте замкнул передачу низом.

Ушли от поражения "горняки" на 78-й минуте, когда отличился Танковский.

Ничья – 2:2.
футбол, товарищеский матч, Шахтер Донецк, Аустрия

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Сегодня|Спорт

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