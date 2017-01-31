"Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Ольяненсе"
"Горняки" встретятся в спарринге с представителем Сегунды
В среду, 1 февраля, донецкий "Шахтер" на сборах в Португалии сыграет товарищеский матч с клубом "Ольяненсе" (Ольян). Эта команда выступает во второй по силе лиге чемпионата Португалии – Сегунде. Начало матча в 17:30 по киевскому времени
Напомним, что сегодня "Шахтер" сыграет спарринг против команды "Яблонец", а 3 февраля встретится с "Ольборгом".
Вы сейчас просматриваете новость ""Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Ольяненсе"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии