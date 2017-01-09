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Шахтер сыграет с Сельтой в Харькове 23 февраля – Светличная http://www.segodnya.ua/img/article/7865/92_main.1483973498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/92_tn.1483973498.jpg Футбол Город поможет провести в 2017 году много ярких спортивных событий

Шахтер сыграет с Сельтой в Харькове 23 февраля – Светличная

Сегодня, 16:47

Город поможет провести в 2017 году много ярких спортивных событий

Стадион Металлист
Стадион Металлист

ФК "Шахтер" проведет матч с испанской Сельтой в рамках 1/16 финала Лиги Европы на стадионе Металлист в Харькове 23 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила губернатор Харьковской области Юлия Светличная.


"После активного спортивного прошлого года мы планируем для болельщиков спорта и всех харьковчан сделать ярким и 2017 год... В феврале состоится игра Кубка Федерации по теннису между женскими сборными Украины и Австралии. С марта матчи Лиги Чемпионов по гандболу пройдут также в Харькове, поскольку мы договорились, что украинский чемпион по мужскому гандболу запорожский "Мотор" европейские матчи будет играть в Харькове. 4 июня на стадионе "Металлист" состоится Финал Кубка Украины по футболу. Право на проведение финала было получено в непростой конкуренции с другими регионами. Но Харьковщина лучшая, поэтому и финал у нас", – сообщила Светличная.

Губернатор отметила, что власти продолжают делать все возможное для того, чтобы в сентябре в Харькове прошел отборочный матч Чемпионата мира по футболу Украина-Турция. "Харьков становится центром спортивных событий. Мы будем и дальше делать все для развития харьковского спорта и спорта в Харькове", – выразила уверенность губернатор.
Харьков, шахтер, Светличная, Лига Европы, Шахтер Донецк, Сельта

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