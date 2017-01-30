"Шахтер" стартует в Atlantic Cup матчем против "Яблонеца"

31 января в Алгарве "горняки" откроют турнир поединком с чешским "Яблонцем". Встреча состоится на муниципальном стадионе "Бела Виста" и начнется в 18:00 по киевскому времени. В этот же день пройдет и другой матч группы А между шведским "Эребру" и датским "Ольборгом".

Согласно регламенту соревнования, на первой стадии турнира каждый участник проведет по две игры. В случае ничейного результата команды будут пробивать пенальти. Второй тур в квартете А намечен на 3 февраля. "Шахтер" встретится с "Ольборгом" в 18:00.

Группу В составили хорватская "Риека", датский "Орхус", шведский "Юргорден" и венгерский "Дебрецен".

Финальные поединки состоятся 6 и 7 февраля на стадионе "Алгарве". Сначала итоговые позиции определят команды, расположившиеся в своих группах на третьих и четвертых строчках. А на следующий день между собой сыграют занявшие первые и вторые места.