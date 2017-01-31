"Шахтер" стартовал в Atlantic Cup с поражения в серии пенальти

Донецкий "Шахтер" в Португалии сыграл первый матч на товарищеском международном турнире Atlantic Cup.

"Горняки" в первом туре встречались с чешским "Яблонцем". Встреча состоялась на муниципальном стадионе "Бела Виста".

Счет в матче был открыт после удара с 11-метровой отметки – Кучер неудачно сыграл в подкате в собственной штрафной, а Поспешил развел Пятова и мяч по разным углам. Спустя три минуты Факундо Феррейра откликнулся на навес от Азеведо и сравнял счет.

После перерыва команды еще раз обменялись голами – Долежау воспользовался ошибкой в защите Азеведо, а Дентиньо растропнее всех сыграл на добивании в чужой штрафной.

Основное время завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты "Яблонца". Алан Патрик, Бернард, Дентиньо и Бланко Лещук свои попытки реализовали, а вот Степаненко не сумел переиграть голкипера. Чехи все своих пять ударов с 11-ти метров реализовали.

По итогам первой игры Atlantic Cup "горняки" набрали одно очко, "Яблонец" – два.

Вторая пара группы А шведский "Эребру" и датский "Ольборг" сыграют сегодня между собой. Начало матча – в 21:45.

Напомним, группу В составили хорватская "Риека", датский "Орхус", шведский "Юргорден" и венгерский "Дебрецен".

"Шахтер" – "Яблонец" – 2:2 (4:5, пен)

Голы: Феррейра (37), Дентиньо (57) – Поспишил (34, пен) Долежал (52)

Пенальти: 0:1 Травник, 1:1 Алан Патрик, 1:2 Бенеш, 2:2 Бернард, 2:3 Михалик, 3:3 Дентиньо, 3:4 Ларуссон, 4:4 Лещук, 4:5 Механович, 4:5 Степаненко (вратарь)

"Шахтер": Пятов (Шевченко, 70), Срна (Кобин, 70), Кучер (Ордец, 70), Ракицкий (Кривцов, 70), Азеведо (Матвиенко, 70), Танковский (Степаненко, 70), Фред (Алан Патрик, 70), Марлос (Лещук, 70), Дентиньо, Тайсон (Бернард, 46), Феррейра (Борячук, 70)

"Яблонец": Грубы, Поважанец (Механович, 46), Хюбшман (Бенеш, 65), Перница, Ганоусек (Ларуссон, 46), Дивиш (Янкович, 46), Масопуст, Зелены, Долежал (Михалик, 80), Йирачек (Травник, 65), Поспишил (Кубиста, 65)

Предупреждение: Зелены (54)