"Шахтер" провел первую тренировку в Португалии (фото)

Сегодня, 09:21

В планах "Шахтера" – тренировки, серия контрольных матчей, а также участие в турнире Atlantic Cup

После сбора в Испании и короткого заезда в Киев "горняки" отправились на юг Португалии. Команда продолжит готовиться к сезону на Пиренейском полуострове.

В городе Лагуш на побережье Атлантического океана "оранжево-черные" проведут ближайшие две недели. В планах "Шахтера" – тренировки, серия контрольных матчей, а также участие в турнире Atlantic Cup.

Подопечные Паулу Фонсеки уже приступили к работе. Дончане провели занятие на тренировочном поле, расположенном в минуте ходьбы от отеля Cascade. Бег, серия разминочных упражнений, двусторонняя игра на полполя и стретчинг в конце сессии – для первого дня такой нагрузки вполне достаточно.

- В Португалии на сборе впервые, но местность не слишком отличается от Испании. Тренировочные поля совсем рядом с отелем, – делится впечатлениями защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. – В первый день после выходных провели больше втягивающее занятие, в основном с мячами. Думаю, что с завтрашнего дня уже начнется хорошая работа. Сейчас все наши мысли направлены на подготовку ко второй части сезона, поэтому стараемся на каждом занятии выкладываться по максимуму.

На пятницу у команды запланированы две тренировки.
футбол, Шахтер Донецк, Николай Матвиенко

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Официальный сайт ФК "Шахтер"

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