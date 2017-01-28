"Шахтер" провел часовую тренировку накануне матча с "Норчепингом" (фото)

Перед занятием Паулу Фонсека провел краткий анализ вчерашнего поединка с "Аустрией"

"Горняки" продолжают подготовку на сборе в Лагуше в плотном графике.

Несмотря на то что накануне вечером был матч, уже утром команда вновь вышла на поле. Паулу Фонсека провел краткий анализ вчерашнего поединка, после чего игроков ожидала часовая тренировка.

Напомним, сегодня в 17:30 по киевскому времени состоится товарищеская встреча "Шахтер" – "Норчепинг".