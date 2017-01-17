"Шахтер" продлил контракт с Василием Кобиным

Соглашение с футболистом, который в этом сезоне еще не играл, рассчитано до лета

Футбольный клуб "Шахтер" продлил контракт с защитником Василием Кобиным. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Кобин стал игроком "оранжево-черных" в июне 2009-го. За это время он провел 78 матчей, забил 5 мячей и вместе с командой стал обладателем 14 трофеев.

В нынешнем сезоне защитник не сыграл ни одного матча в составе "горняков". В сезоне 2015/16 он отыграл шесть игр в чемпионате Украины.