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"Шахтер" продлил контракт с Василием Кобиным http://www.segodnya.ua/img/article/7891/89_main.1484682737.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/89_tn.1484682737.jpg Футбол Соглашение с футболистом, который в этом сезоне еще не играл, рассчитано до лета

"Шахтер" продлил контракт с Василием Кобиным

Сегодня, 21:52

Соглашение с футболистом, который в этом сезоне еще не играл, рассчитано до лета

Василий Кобин. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Василий Кобин. Фото ФК "Шахтер"

Футбольный клуб "Шахтер" продлил контракт с защитником Василием Кобиным. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Кобин стал игроком "оранжево-черных" в июне 2009-го. За это время он провел 78 матчей, забил 5 мячей и вместе с командой стал обладателем 14 трофеев.

В нынешнем сезоне защитник не сыграл ни одного матча в составе "горняков". В сезоне 2015/16 он отыграл шесть игр в чемпионате Украины.
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Василий Кобин

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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