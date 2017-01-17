"Шахтер" продлил контракт с Василием Кобиным
Соглашение с футболистом, который в этом сезоне еще не играл, рассчитано до лета
Футбольный клуб "Шахтер" продлил контракт с защитником Василием Кобиным. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Кобин стал игроком "оранжево-черных" в июне 2009-го. За это время он провел 78 матчей, забил 5 мячей и вместе с командой стал обладателем 14 трофеев.
В нынешнем сезоне защитник не сыграл ни одного матча в составе "горняков". В сезоне 2015/16 он отыграл шесть игр в чемпионате Украины.
Вы сейчас просматриваете новость ""Шахтер" продлил контракт с Василием Кобиным". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии