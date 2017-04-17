"Шахтер" приступил к подготовке к матчу с "Динамо"
Иван Ордец занимался по индивидуальной программе
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Отдохнув после матча с "Олимпиком", "горняки" начали подготовку к центральному поединку 26-го тура украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо".
Утром 17 апреля дончане провели сессию в Ворзеле. Футболисты, которые были задействованы в субботней игре, отработали в общей группе 60 минут, после чего отправились на восстановление.
Остальных ждала интенсивная полуторачасовая тренировка, построенная на тактических упражнениях. По-прежнему занимается индивидуально травмированный Иван Ордец.
Украинское классико "Динамо" – "Шахтер" состоится 21 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 20:00.
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