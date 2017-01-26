"Шахтер" прибыл в Португалию на второй сбор

Вчера, 16:10

Паулу Фонсека включил в список делегации 28 футболистов

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Отдохнув два дня после напряженного испанского сбора, футболисты донецкого "Шахтера" с новыми силами начинают второй этап зимних сборов.

Утром 25 января донецкая команда взяла курс на Португалию, где в ближайшие несколько недель будет готовиться к весенней части сезона. Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека включил в список 28 футболистов:

Вратари: Никита Шевченко, Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий, Андрей Пятов;

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Александр Кучер, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Исмаили, Василий Кобин, Марсио Азеведо;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Александр Зубков, Тайсон, Марлос, Дентиньо, Алан Патрик, Фред, Бернард;

Нападающие: Андрей Борячук, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

В 12:40 по местному времени самолет с игроками и тренерским штабом на борту совершил посадку в аэропорту города Фару, расположенного на юге Португалии. Оттуда команда на автобусе переехала в Лагуш. После обеда и небольшого отдыха "горняки" проведут вечернюю тренировку, которая назначена на 16:00.

Напомним, в Португалии "Шахтер" примет участие в международном турнире Atlantic Cup. В группе А, помимо "Шахтера", сыграют чешский "Яблонец", датский "Ольборг" и шведский "Эребру".
футбол, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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